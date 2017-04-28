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Новинки в ROOKIE: Nike Kyrie 3

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  • 28 Апреля 201712:28
Сюжеты: Nike

Приятная новость для любителей качественной баскетбольной обуви – в детских магазинах ROOKIE появилась новинка, кроссовки Nike Kyrie 3.

Эта модель создана в сотрудничестве с известным баскетболистом Кайри Ирвингом специально для этого вида спорта. Они обеспечивают не только молниеносную скорость при рывках, но и гарантирует адаптивную посадку и отличную амортизацию для игроков вне зависимости от их позиции на корте. Теперь детишки еще больше мотивированы к занятиям спортом, ведь эта модель носит имя любимого игрока и совмещает красивый дизайн и высокие технологии.

Кроссовки доступны в магазинах ROOKIE в Москве и Санкт-Петербурге в размерах 3,5-7 Y, по цене 6490 рублей. 

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