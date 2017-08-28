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Новинки в STREET BEAT: adidas NMD PK1

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  • 28 Августа 201712:57
Сюжеты: STREET BEAT, Adidas

В сети магазинов STREET BEAT появился монохромный пак adidas.

Модель adidas NMD PK1 появилась в конце  2015 года и до сих пор является одний из самых популярных в мире. В начале августа в магазине STREET BEAT появилась коллекция под названием Japan Pack. В нее вошли две полностью монохромных пары. Самым главным достоинством модели NMD можно назвать подошву из пенного материала Boost, который используется не только в линейке Originals, но и в Perfomance.

Модель можно купить в магазинах STREET BEAT в ТРК Атриум, ТРЦ Европейский, ТЦ Метрополис (Москва) и ТРЦ Галерея (Санкт-Петербург) в размерах 8 - 12US. Цена за пару составляет 12 990 рублей.

 

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