Новинки в STREET BEAT: ASICS Gel-Lyte V Pink/Grey

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась легенда японского бренда ASICS - модель Gel-Lyte V. Классический силуэт дебютировавший в 1993-м году теперь доступен в расцветке “Pink/Grey”.

Компания ASICS в текущем сезоне представит новую расцветку всем знакомого силуэта Gel-Lyte V. От привычных "пятерок" модель отличается замшей в дымчато-серой гамме с вставками из кожи розового и персикового цветов. В данной модели реализована одна из лучших наработок бренда, а именно, инновационная система амортизации стопы Gel с подошвой EVA, в которой присутствует специальный протектор, обеспечивающий абсолютный комфорт во время ходьбы.

Кроссовки уже доступны в сети магазинов в Москве, в ТЦ "Атриум", "Европейский", "Метрополис", "Вегас Крокус-Сити", "МЕГА Теплый Стан", "Охотный Ряд", "Авиапарк" и "Капитолий" и в Санкт-Петербурге - в ТЦ "Галерея". Размеры 5.5 – 9.5 US. Цена – 9 890 рублей