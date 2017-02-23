Новинки в STREET BEAT: итальянский бренд DIADORA

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT постоянно происходит расширение ассортимента как за счет лимитированных коллекций, так и за счет новых брендов. В этом сезоне бренд-лист магазина пополнился легендарной спортивной маркой Diadora.

Diadora – итальянская компания, производящая спортивную одежду и обувь, начиная с 1948 года. Изначально, как и подобает северо-итальянской компании Diadora вручную создавала горную обувь, но постепенно перешла к массовому производству обуви для таких видов спорта как теннис, футбол, легкая атлетика, мотоспорт и даже пятиборье . В свое время итальянский бренд спонсировал не только спортсменов, но и арбитров и гонщиков, например, таких как Пьерлуиджи Коллина и Айртона Сенна. В магазине STREET BEAT представлена линейка Lifestyle, в которую на данный момент входят ретро беговые и теннисные модели, такие как N9000 III, TITAN II, B. ELITE и другие. В магазинах будут представлены как мужские, так и женские кроссовки марки.

Кроссовки представлены во всех магазинах сети STREET BEAT за исключением магазина в аутлете Vnukovo Outlet Village. Цена за кроссовки начинается от 5 990 рублей (B. Elite) до 9 990 рублей (N 9000)