Новинки в STREET BEAT KIDS: детские сандалии adidas Originals Doom Sandal I

В сети магазинов одежды и обуви для подростков и детей STREET BEAT KIDS появилась новая модель детский сандалий adidas Originals Doom Sandal I.

Удобные летние сандалии для самых маленьких модников. Модель с текстурной подошвой из ЭВА вдохновлена кроссовками Tubular Doom. Открытый текстильный верх приятно ощущается на ноге и позволяет коже дышать. Регулируемая застежка на липучку для надежной посадки.

Сандалии adidas Originals Doom Sandal I представлены в магазинах сети STREET BEAT KIDS в Москве и Санкт-Петербурге и онлайн. Стоимость пары 3 490 рублей.