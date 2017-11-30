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Новинки в STREET BEAT: коллекция Nike “Port Wine”

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  • 30 Ноября 201712:48
Сюжеты: STREET BEAT, Nike

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась женская лимитированная коллекция Nike “Port Wine”.

 

Для новой коллекции Nike дизайнеры бренда черпали вдохновение в вине, а точнее в портвейне. Видимо, в самом прямом смысле слова. В коллекцию две модели: Air Force и Air Max 95. Модель Nike Air Force 1 выполнена из сочетания лакированной и матовой кожи цвета “Port wine” с бирюзовым лого на язычке. Узнаваемые волны на модели Nike Air Max 95 выполнены из двух видов кожи в бордовом цвете с бирюзовой полоской.

Кроссовки доступны в магазинах STREET BEAT в размерах 5.5 - 9 US. Цена за Air Max 95 составляет 11 990 рублей, а за Air Force 1 – 7 990

 
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