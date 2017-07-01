Новинки в STREET BEAT: кроссовки Kobe A.D.

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появились кроссовки, разработанные компанией Nike в тесном сотрудничестве с легендарным баскетболистом - Коби Брайантом.

Модель Kobe A.D. - первая в именной линейке бывшего баскетболиста “Юты” после окончания его карьеры в 2016 году. Шнурки в модели спрятаны в специальный кожух, который не только выглядит свежо, но имеет функциональное применение. Вверху находится специальный фиксатор, который помогает шнуровать кроссовки. Кроме того, стоит отметить интересные детали, такие как прозрачная подметка и четыре полоски, напоминающие о ужасной травме ахилла Коби в 2013 году, а также фирменный логотип, перевернутый зеркально.

Кроссовки доступны в флагманских магазинах сети STREET BEAT (ТЦ Авиапарк, ТРЦ Европейский, ТРК Атриум в Москве и ТРЦ Галерея в Санкт-Петербурге) в размерах 8-12,5 US по цене 13 990 рублей.