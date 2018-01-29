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Новинки в STREET BEAT: Native Camo Pack

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  • 29 Января 201810:12
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появились резиновые ботинки Native в нестандартной расцветке.

Native – канадский производитель, специализирующийся на производстве ботинок из полимера EVA. Особенность этого материала – экологичность, прочность, а также легкость. В зимней коллекции Native представили 2 вариации самых популярных моделей – Johnny TrekLite и Fitzsimmons TrekLite. Дизайн первых ботинок позаимствован у рабочих ботинок, а второй – у треккинговых. В обеих моделях присутствуют декоративные камуфляжные элементы, актуальные в любое время года.

Native Johnny TrekLite представлены в STREET BEAT, в сетке 7 - 13 US, а Native Fitzsimmons TrekLite  в 6 - 13 US. Цена за пару составляет 8 690 рублей

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