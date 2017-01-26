Новинки в STREET BEAT: Nike Air Force 1 Ultraforce

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая модель Nike Air Force 1 Ultraforce.

Nike Air Force 1 празднует в 2017 году свое 35-летие. По такому поводу американская компания выпустила новую вариацию классической модели – Ultraforce Mid. Кроссовки полностью перекроили, убрав язычок, липучку, оставив силуэт. Подошва Ultra, а также современные технологии помогли уменьшить верх кроссовок, и теперь они весят в 2 раза меньше оригинальных Air Force, что очень важно для Lifestyle обуви.

Кроссовки представлены пока что только в интернет магазине STREET BEAT. Цена за пару составит 8 490 рублей. Доступные размеры 8 - 12 US