Новинки в STREET BEAT: Nike Cobblestone Pack

В сети магазинов кроссовок STREET BEAT эксклюзивно в России появилась две модели Nike в расцветке Cobblestone.

Модель Nike Air Huarache в расцветке Cobblestone, создана дизайнером Тинкером Хэтфилдом, вышла в свет в июне 2017. В ней выдержана традиционная практичность и удобство. Как и в 1991 году, когда модель Huarache впервые была запущена, материал кроссовок сочетает в себе неопреновую и кожаную ткани, позволяя лучше адаптировать кроссовки под индивидуальное строение стопы, что делает обувь максимально комфортной.

Модель Nike Air Force 1, созданная дизайнером Брюсом Килгором, впервые появилась в 1982-ом году. Изначально она создавалась для игры в баскетбол и должна была надежно фиксировать лодыжку игрока, поэтому первыми появились высокие кроссовки (High), и только через 1 и 12 лет стали доступны низкие (Low) и средние (Mid) варианты соответственно. На сегодняшний день модель Air Force 1 насчитывает более 2 000 цветовых решений и дизайнеры бренда, кажется, не спешат на этом останавливаться.

