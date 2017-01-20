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Новинки в STREET BEAT: Nike Kyrie 3

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  • 20 Января 201716:50
Сюжеты: STREET BEAT, Nike

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая расцветка именной модели звезды НБА Кайри Ирвинга Nike Kyrie 3.

Nike Kyrie 3 – новая модель профессионального баскетболиста Кайри Ирвинга, вышла в самом конце 2016 года, 26 декабря, и была раскуплена за довольно короткое время. В январе вышла вторая расцветка, название которой отсылает к  популярному в Америке напитку – горячему пуншу. В кроссовках уделено большое внимание фиксации передней части стопы благодаря технологии Flywire, что позволяет вести быструю игру. За счёт технологии Air Zoom обеспечивается низкопрофильная амортизация, которая особенно подходит легким и быстрым игрокам.

Кроссовки представлены в магазинах STREET BEAT в Москве в ТРЦ Европейский, ТРК Атриум, ТЦ Метрополис и Авиапарк и Санкт-Петербурге в ТРЦ Галерея. Цена за пару составит 8990 рублей.

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