Новинки в STREET BEAT: Nike Kyrie 3

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая расцветка именной модели звезды НБА Кайри Ирвинга Nike Kyrie 3.

Nike Kyrie 3 – новая модель профессионального баскетболиста Кайри Ирвинга, вышла в самом конце 2016 года, 26 декабря, и была раскуплена за довольно короткое время. В январе вышла вторая расцветка, название которой отсылает к популярному в Америке напитку – горячему пуншу. В кроссовках уделено большое внимание фиксации передней части стопы благодаря технологии Flywire, что позволяет вести быструю игру. За счёт технологии Air Zoom обеспечивается низкопрофильная амортизация, которая особенно подходит легким и быстрым игрокам.

Кроссовки представлены в магазинах STREET BEAT в Москве в ТРЦ Европейский, ТРК Атриум, ТЦ Метрополис и Авиапарк и Санкт-Петербурге в ТРЦ Галерея. Цена за пару составит 8990 рублей.