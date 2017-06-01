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Новинки в STREET BEAT: Puma x Careaux

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  • 01 Июня 201713:44
Сюжеты: Puma

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась совместная коллекция Puma с голландским графическим дизайнером Кэро Линн (Caroll Lynn).

Caroll Lynn – дизайнер таких брендов как Careaux и Filling Pieces, а также глобальный амбассадор Puma. В этом году она подготовила вторую коллаборацию с немецким брендом, основной темой которой остался все тот же цветок верности, что и был в прошлой коллекции. В коллекцию вошло 4 пары Basket, в трех из которых шнурки было решено заменить на липучки, а также модель Blaze of Glory Sock. Цветовая палитра кардинально отличается от прошлой коллекции: если в том сезоне доминировали розовые цвета, то в этом году – синий и серый.

Кроссовки представлены во всех магазинах STREET BEAT (за исключением магазина во Vnukovo Outlet Village) в размерах 3.5 - 7.5 UK. Цена за модель Basket Graphic составляет 9 990 рублей, за модель Basket Strap – 8 490 рублей, а за Blaze of Glory Sock – 10 490 рублей.

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