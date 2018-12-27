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Новинки в STREET BEAT SPORT: ASICS Gel-Cumulus 20 Gore-Tex

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  • 27 Декабря 201813:24
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT появилась зимняя модель кроссовок для бега ASICS Gel-Cumulus 20 Gore-Tex.

 

Кроссовки предназначены для ежедневных тренировок и забегов с повышенным уровнем амортизации и рассчитаны на средние и длинные дистанции. Мембрана Gore-Tex не пропускает влагу и ветер, поэтому в такой паре можно бегать в холодную и дождливую погоду.

В новую 20-ю версию дизайнеры внесли заметные изменения. Основные модификации коснулись подошвы. Получилась модель с стабильной мягкой пяткой и гибкой подошвой. Подошва состоит из легкой пены, а отсутствие пластиковой вставки Trusstic повышает гибкость в передней части стопы.

 

Кроссовки ASICS Gel-Cumulus 20 Gore-Tex представлены в размерах 6-9 US и стоят 9 990 рублей. Приобрести пару можно онлайн или в магазинах сети в Москве в ТЦ Океания и ТРЦ Авиапарк.

 

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