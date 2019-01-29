Новинки в STREET BEAT: женские кроссовки adidas Originals Falcon

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая вариация модели adidas Originals Falcon в праздничном исполнении.

Кроссовки Falcon воссоздают бунтарскую атмосферу 90-х. Эта версия представляет ретро-образ с массивным силуэтом и яркими цветами. Эффектный блестящий верх хорошо передает настроение коллекции Out Loud. Мягкая и поддерживающая модель смотрится эффектно. Комфортная и функциональная стелька OrthoLite® дополнена антимикробным покрытием; легкая промежуточная подошва из ЭВА гарантирует оптимальную амортизацию.

Модель adidas Originals Falcon представлена в размерах 5-8,5 US, стоимость пары 9 990 рублей. Кроссовки можно приобрести онлайн.



