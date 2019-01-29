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Новинки в STREET BEAT: женские кроссовки adidas Originals Falcon

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  • 29 Января 201922:08
Сюжеты: STREET BEAT, Adidas

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая вариация модели adidas Originals Falcon в праздничном исполнении.

 

Кроссовки Falcon воссоздают бунтарскую атмосферу 90-х. Эта версия представляет ретро-образ с массивным силуэтом и яркими цветами. Эффектный блестящий верх хорошо передает настроение коллекции Out Loud. Мягкая и поддерживающая модель смотрится эффектно. Комфортная и функциональная стелька OrthoLite® дополнена  антимикробным покрытием; легкая промежуточная подошва из ЭВА гарантирует оптимальную амортизацию.

 

Модель adidas Originals Falcon представлена в размерах 5-8,5 US, стоимость пары 9 990 рублей. Кроссовки можно приобрести онлайн.


 

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