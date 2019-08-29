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Новинки в STREET BEAT: женские кроссовки Nike Air Max 200

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  • 29 Августа 201921:31
Сюжеты: STREET BEAT, Nike

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая модель женских кроссовок Nike Air Max 200.

Дизайн модели Nike Air Max 200 с самой большой на сегодняшний день вставкой Max Air символизирует исходящую от земли энергию, потоки лавы и океанский прилив. Модель создает невероятный образ благодаря элементам современного дизайна и обеспечивает исключительную амортизацию и комфорт. Благодаря видимой сбоку новой вставке Max Air подошва содержит на 200% больше воздуха, чем раньше, а легкий верх из воздухопроницаемой сетки повторяет форму стопы. Полупрозрачная резина вокруг вставки Max Air создает более объемный профиль.

Женские кроссовки Nike Air Max 200 доступны онлайн и в магазинах сети STREET BEAT. Стоимость за пару 9 990 рублей. 

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