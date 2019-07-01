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Новинки в STREET BEAT: женские кроссовки Nike M2K Tekno

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  • 01 Июля 201910:59
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая расцветка Camo популярной модели Nike M2K Tekno.

 

Женские кроссовки Nike M2K Tekno Camo — современная модель, созданная на основе линейки Monarch, с футуристичным фиксатором пятки и мягким язычком. Многослойный верх повторяет силуэт оригинальной модели Monarch, а массивная подметка заимствована у популярной версии Monarch IV. Оба элемента дополнены анималистичным принтом.

 

Nike M2K Tekno Camo доступны в размерах 5,5 - 9 US. Стоимость пары 8 690 рублей. Приобрести кроссовки можно онлайн или в магазинах сети STREET BEAT.

 
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