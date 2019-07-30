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Новинки в STREET BEAT: женские кроссовки Nike P-6000

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  • 30 Июля 201917:20
Сюжеты: STREET BEAT, Nike

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая модель женских кроссовок Nike P-6000.

 

Кроссовки Nike P-6000 сочетают в себе элементы дизайна моделей Pegasus прошлого. Дышащий верх из сетки с горизонтальными и вертикальными накладками создает образ в стиле беговой модели 2000-х годов — такой же впечатляющий, как мифическая крылатая лошадь. Вдохновленный беговыми моделями Nike Pegasus 25 и 2006 повседневный дизайн обеспечивает абсолютный комфорт. Верх выполнен из кожи, текстиля и синтетического материала для поддержки и комфорта.

Женские кроссовки Nike P-6000 доступны онлайн и в магазинах STREET BEAT. Стоимость модели 9 490 рублей. 


 

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