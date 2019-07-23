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Артем Кузелев

Новое издание от Грейдона Картера

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  • 23 Июля 201909:54
Сюжеты: Vanity Fair

Бывший главный редактор журнала Vanity Fair запускает новое онлайн-издание.

Расставшись в 2017 году с редакцией Vanity Fair, журналист Грейдон Картер принялся за разработку концепции нового проекта. Недавно знаменитый главный редактор объявил о запуске нового онлайн-издания, которое получило название Air Mail. Проект будет обновляться каждую субботу и будет рассказывать о самых актуальных событиях, заслуживающих внимания. Сам Грейдон Картер сообщил: «Издание Air Mail будет сосредоточено на зарубежных и отечественных событиях, охватывая политику, искусство, литературу, кино, телевидение, дизайн, архитектуру, театр и общество. Все это будут освещать одни из лучших журналистов в мире — серьезно, авторитетно и остроумно».

Например, первый выпуск издания был опубликован 20 июля и содержит материалы о космическом корабле Apollo 11 и первом полете на Луну. Также в первой выпуске можно найти статью об итальянской писательнице Элене Ферранте и пьесе Дэвида Мэмета «Горькая пшеница». Авторами номера стали писательница Эмили Лудольф, театральный критик Джон Лар и журналистка Андреа Ли из The New Yorker.
 

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