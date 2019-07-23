Новое летнее поступление мужской и женской коллекций Marc O’Polo

Новое летнее поступление Marc O’Polo вдохновлено фасадами Miami Beach в стиле ар-деко: знаменитый пляж Майами Бич — это источник вдохновения для летних образов, которые отражают образ жизни серфера.

Настроение расслабленное и ленивое. Знаменитые фасады в стиле ар-деко представлены тонкими оттенками зеленого цвета Аква, персикового розового и светло-лавандового.

Цвета – словно выгоревшие на солнце. Материалы: 100% лен, поплин, белый деним и мягкая, как полотенце, махровая ткань.