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Fashion`s Night Out (55)
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Артем Кузелев

Новое лицо Vogue Fashion’s Night Out

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  • 31 Августа 201820:17
Сюжеты: Fashion`s Night Out

Одно из самых масштабных мероприятий модной индустрии Vogue Fashion’s Night Out пройдет в России юбилейный десятый раз.

Журнал Vogue Russia отмечает в этом году двадцатилетие, чему и будет посвящено одно из главных модных событий в году – Vogue Fashion’s Night Out. Уже в деcятый раз новый модный сезон начнется 4 сентября в Москве и 6 сентября – в Санкт-Петербурге. Лицом события названа супермодель Наташа Поли, которая появилась и на обложке сентябрьского номера. Модным маршрутом вместе с Наташей проследует и главный редактор журнала Маша Федорова.

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