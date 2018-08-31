Новое лицо Vogue Fashion’s Night Out

Одно из самых масштабных мероприятий модной индустрии Vogue Fashion’s Night Out пройдет в России юбилейный десятый раз.

Журнал Vogue Russia отмечает в этом году двадцатилетие, чему и будет посвящено одно из главных модных событий в году – Vogue Fashion’s Night Out. Уже в деcятый раз новый модный сезон начнется 4 сентября в Москве и 6 сентября – в Санкт-Петербурге. Лицом события названа супермодель Наташа Поли, которая появилась и на обложке сентябрьского номера. Модным маршрутом вместе с Наташей проследует и главный редактор журнала Маша Федорова.