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Артем Кузелев

Новое модное шоу на канале Amazon Prime

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  • 25 Июля 201909:21
Сюжеты: Naomi Campbell, Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld)

Членами жюри в новой программе станут Наоми Кэмпбелл, Кьяра Ферраньи, Карин Ройтфельд и другие звезды моды.

На днях итальянская звезда моды, дизайнер и инфлюенсер Кьяра Ферраньи подтвердила свое участие в новом проекте канала Amazon Prime. Шоу представляет собой конкурс молодых фэшн-талантов, судить которых будет компетентное жюри в составе Наоми Кэмпбелл, Джозефа Альтузарры, Николь Ричи, Карин Ройтфельд и самой Кьяры. Ведущими программы, которая стартует в эфире весной 2020 года, станут Хайди Клум и Тим Ганн.

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