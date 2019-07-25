Новое модное шоу на канале Amazon Prime

Членами жюри в новой программе станут Наоми Кэмпбелл, Кьяра Ферраньи, Карин Ройтфельд и другие звезды моды.

На днях итальянская звезда моды, дизайнер и инфлюенсер Кьяра Ферраньи подтвердила свое участие в новом проекте канала Amazon Prime. Шоу представляет собой конкурс молодых фэшн-талантов, судить которых будет компетентное жюри в составе Наоми Кэмпбелл, Джозефа Альтузарры, Николь Ричи, Карин Ройтфельд и самой Кьяры. Ведущими программы, которая стартует в эфире весной 2020 года, станут Хайди Клум и Тим Ганн.