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Артем Кузелев

Новое назначение Джонатана Андерсона

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  • 19 Апреля 201810:53
Сюжеты: Loewe

Британский дизайнер возглавил Совет директоров марки Loewe.

На днях функционал Джонатана Андерсона в компании Loewe расширился. Теперь дизайнер не только отвечает за создание коллекций и разработку креативных концепций, но и занимает пост главы Совета директоров. Информация была официально подтверждена пресс-службой Loewe в минувшую пятницу.

Представители компании также добавили, что в менеджменте марки произошли и другие изменения. Председателем правления был назначен Сидни Толедано, занимающий должность исполнительного председателя LVMH Fashion Group.

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