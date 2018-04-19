Новое назначение Джонатана Андерсона

Британский дизайнер возглавил Совет директоров марки Loewe.

На днях функционал Джонатана Андерсона в компании Loewe расширился. Теперь дизайнер не только отвечает за создание коллекций и разработку креативных концепций, но и занимает пост главы Совета директоров. Информация была официально подтверждена пресс-службой Loewe в минувшую пятницу.

Представители компании также добавили, что в менеджменте марки произошли и другие изменения. Председателем правления был назначен Сидни Толедано, занимающий должность исполнительного председателя LVMH Fashion Group.