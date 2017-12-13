Новое пространство Prada на выставке Art Basel

Выставка современного искусств и дизайна, открывшаяся на днях в Майами, радует в этом году количеством участников из сферы моды.

Где в эти дни отдыхают и работают самые стильные и модные люди? Конечно же, весь цвет мира искусства, дизайна, издательского бизнеса и современной культуры сегодня сосредоточился на ежегодной выставке Art Basel в Майями. Здесь же итальянский дом Prada открыл свой новый магазин, оформленный в любимо стиле Миуччи ар-деко.

Новый магазин Prada в Майами сам по себе стал произведением искусства. Пространство оформлено в классическом стиле эстетики ар-деко. При этом дизайнеры помещения сумели гармонично вписать в традиции итальянского дизайна оригинальные и инновационные предметы мебели. Черно-белая плитка на полу добавляет контрастности и динамики. Чтобы отдать дань уважения латинской культуре города, в магазине присутствует мебель от бразильских дизайнеров, таких как, например, Хоакин Тенрейро.