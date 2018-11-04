Новое сотрудничество Chanel и Фаррелла Уильямса

Весной будущего года парижский дом моды и музыкант выпустят совместную капсульную коллекцию.

В последний день октября в Бангкоке состоялся повторный показ круизной коллекции Chanel. Одним из главных гостей шоу стал давний друг дома и Карла Лагерфельда музыкант и продюсер Фаррелл Уильямс. Собравшиеся сразу же отметили, что Фаррелл явился в желтом худи, украшенном лого марки, словом Coco и цифрой 5. Позже стало известно, что толстовка – первая вещь из новой капсульной коллекции, над которой Уильямс и Лагерфельд работают вместе.

Полностью коллекция будет представлена 29 марта, когда стартуют ее продажи в Сеуле. В магазинах по всему миру капсула появится 4 апреля 2019 года.