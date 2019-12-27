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Рождество и Новый год (344)
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Артем Кузелев

Новогоднее убранство знаменитых магазинов

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  • 27 Декабря 201911:45
Сюжеты: Рождество и Новый год

Праздничные витрины – отдельный вид декораторского искусства. Рождественской поры с нетерпением ждут и покупатели, и владельцы магазинов. Ну а дизайнеры готовят самые умопомрачительные проекты для оформления.

Например, в Bloomingdale встречают 2020 год, вдохновившись темой космоса и юбилеем высадки человека на Луне. В бангкокском Central Embassy для создания оформления выбрали традиционную европейскую тему. В Galeries Lafayette, расположенном в парижском районе Марэ, обратились за вдохновением к природе и животному миру. У Harrods концепция похожая, но решена совсем иначе.

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