Новогоднее убранство знаменитых магазинов

Праздничные витрины – отдельный вид декораторского искусства. Рождественской поры с нетерпением ждут и покупатели, и владельцы магазинов. Ну а дизайнеры готовят самые умопомрачительные проекты для оформления.

Например, в Bloomingdale встречают 2020 год, вдохновившись темой космоса и юбилеем высадки человека на Луне. В бангкокском Central Embassy для создания оформления выбрали традиционную европейскую тему. В Galeries Lafayette, расположенном в парижском районе Марэ, обратились за вдохновением к природе и животному миру. У Harrods концепция похожая, но решена совсем иначе.