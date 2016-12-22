Новогоднее волшебство от RODERY

Колдовство ювелирного дома RODERY на одну ночь превратило первый этаж Lotte Plaza в сказочный заснеженный лес. Белоснежный дресс-код дополнило сияние драгоценных камней: гостям представили лучшие сапфиры, рубины и изумруды из коллекции Дома. Роскошные ели, утопающие в экзотических цветах, звон бокалов и звуки «Щелкунчика» в исполнении струнного оркестра.
Главным сюрпризом вечера стало выступление солистов балета Жанны Губановой и Сарэла Афанасьева в сопровождении артистов кордебалета. История об оживших грёзах, любви и преданности по мотивам новогодней сказки Гофмана. Тему «Щелкунчика» продолжает фотопроект RODERY с Большим Театром, раскрывающий искусство high jewelry сквозь сказочную призму.
Партнёрами вечера стали компания NEXXT, оказывающая услуги по комплексному оснащению общественных и частных интерьеров премиум-класса, и международная сеть салонов красоты класса люкс «Сакурами». Снежный вечер от RODERY посетили: Анна Нерли, Анна Макарова, Ясмина Муратович, Евгения Малахова, Олимпиада Тетерич, Мария Мессерер, Анна Королева, Мария Железнякова и Дмитрий Шипилов, Антонина Клименко, Анастасия Гребенкина, Мария Лобанова, Екатерина Одинцова, Любовь Абрамова, Елена Юргенева, Ирина Мухина, Наталья Переверзева, Эмма Салимова, Элина Джанибекян, Олеся Бословяк, Эстер Абнер, Изета Гаджиева, Ирина Йовович, Марина Трояновская, Анна Пескова, Максакова Анна, Диана Манасир, Моника Радикатти, Анна Русска, Наталья Рубцова, Софи Кальчева, Ирина Коптева, Тимур Шакая, Константин Николаев, Алла Соколова, Айзана Джабраилова (Aset) и другие.
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