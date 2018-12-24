Новогодние подарки от сети магазинов и универмагов ХЦ

За что мы любим декабрь? За волшебную атмосферу, праздники, предстоящие каникулы и, конечно, за подарки! До самой главной ночи в году осталось не так много времени, и чтобы облегчить вам муки выбора и не тратить деньги на импульсивные покупки, мы предлагаем отправиться в сеть магазинов и универмагов ХЦ.

Уютный набор из шапки и шарфа из тончайшего итальянского кашемира Just Valeri в элегантной подарочной коробочке подчеркнут вашу заботу и внимание. Такой подарок согреет в морозы, добавит модной изюминки в зимний гардероб и каждый день будет напоминать о вас!

В канун Нового года любой мужчина будет рад получить в подарок стильный галстук или бабочку. Вопрос с аксессуарами к корпоративной вечеринке или новогодней ночи — решен!

Если на каникулы у вас запланировано увлекательное путешествие, то лучший подарок для вашей второй половинки — несесер из кожи с молниями. Вместительность, стильный дизайн в стиле унисекс — ваш подарок будет долго радовать в поездках ваших близких.

Двусторонний зимний палантин — хороший подарок для тех, кто любит каждый день выглядеть по-новому. А благодаря минималистичному стилю шарф в подарочной упаковке можно подарить как мужчине, так и женщине.

В канун Нового года и Рождества сеть магазинов и универмагов ХЦ поздравляет вас с наступающими праздниками!

Торговый Дом «Холдинг-Центр» — это московская сеть универмагов и магазинов с более чем 25-летним опытом в fashion-индустрии. Флагманский Универмаг — ХЦ «Лейпциг». Концепция Универмагов ХЦ — это создание модного пространства, которое кроме премиального шоппинга дает возможность провести время с интересом и пользой. Для этого в Универмагах проводятся выставки, творческие встречи и мастер-классы. Официальный сайт — hcmoda.ru, Instagram - @hc_moda.