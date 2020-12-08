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Новогодние подарки в DIM

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  • 08 Декабря 202010:17
Сюжеты: DIM

Французский бренд DIM приглашает окунуться в атмосферу праздника, зарядиться новогодним настроением и выбрать подарки себе и близким.

Новогодняя коллекция DIM 2021 представлена лимитированными линиями RESILLE CHIC и SUBLIM  Dentelle Limited edition. Эти линии женского белья идеальны для создания обольстительного новогоднего образа: дорогое кружево, полупрозрачная сетка, превосходная поддержка и соблазнительное декольте. К празднику DIM приготовил приятный сюрприз: при покупке любого комплекта новогодней коллекции Вы получите роскошный подарочный набор в дизайнерской упаковке: носки и трусы Sexy Transperency.

Для мужчин DIM также приготовил специальное новогоднее предложение: подарочные наборы Winter Box с боксерами в тематическом новогоднем дизайне, уже успевшие стать бестселлером.

Встречайте Новый год 2021 с DIM! Новогодняя коллекция уже ждет Вас во всех магазинах DIM . Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов-консультантов!

СПРАВКА О БРЕНДЕ

DIM — легендарный бренд женского и мужского нижнего белья, существующий с 1953 года. Являясь признанным экспертом в области белья и инноваций, DIM создает новаторские продукты,  которые подчеркивают красоту тела и обеспечивают непревзойденный комфорт и свободу движений. Бренд придерживается мировой тенденции эко-friendly, поэтому многие материалы при создании коллекций производятся по технологии вторичной переработки.

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