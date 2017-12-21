Новогодний девичник от Яны Недзвецкой

Дизайнер Яна Недзвецкая провела Новогодний девичник для своих подруг. По китайскому календарю 2018 год - год собаки и поэтому пес Яны Атос пригласил в гости приятелей – набралась целая собачья тусовка. Не обошлось и без веселой дележки вкусного собачьего торта от "Пудель-Штрудель". В магазине бренда LO на проспекте Мира Яна подвела итоги уходящего года и презентовала свою новую работу – фильм "Истеричка". Среди гостей были замечены Лариса Вербицкая, Светлана Мастеркова, Алиса Селезнева, Елена Борщева, Алла Шишкина, Юлия Ромашина, Поля Полякова, Мария Романова, Алиса Толкачева, Екатерина Директоренко, Анна Городжая. Они оценили новогоднюю коллекцию Яны и долго выбирали наряды для предстоящих праздников. Партнеры мероприятия: Семейный ресторан SQUARE BB в ТЦ VEGAS на Каширском шоссе, Сеть кинотеатров «MORI CINEMA», «Пудель-Штрудель» - российская компания по производству эксклюзивных товаров для домашних животных