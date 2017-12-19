Новогодний гардероб от сети магазинов и универмагов ХЦ

Новый год — это уникальный праздник, который не вписывается в рамки одного дня и на самом деле длится две-три недели. Начинается он задолго до 31 декабря, а именно с момента, когда повсюду появляются новогодние украшения, праздничная подсветка и символика. Мы начинаем строить планы, задумываться о подарках, в общем, время перед Новым годом всегда проходит в волшебной атмосфере предчувствия, и порой этот период даже более трепетный, чем сам праздник. В это время хочется, чтобы вокруг было весело, ярко и красиво, поэтому гардероб мы всегда подбираем соответствующий. Сеть магазинов и универмагов ХЦ подготовила к празднику модный гид с идеями образов для этого сказочного времени.

Предновогодний шопинг, уютные встречи с друзьями за чашечкой горячего какао, прогулки по праздничной сияющей Москве. Выбор ХЦ для предновогоднего настроения: куртка Laurel, джемпер Giorgio Grati, сапоги Pollini Studio, очки Laura Biagiotti, юбка Penny Black.

Одно из самых важных событий конца декабря — это предновогодний корпоратив. Он всегда озадачивает лишь одним вопросом: что надеть, чтобы выглядеть ярко, но при этом уместно, учитывая тот факт, что все же, это мероприятие, связанное с работой. Образ от сети магазинов и универмагов ХЦ — лаконичное бархатное платье Tuzzi глубокого серого оттенка, лодочки на шпильке Pollini Studio и золотой изящный клатч Coccinelle.

Ну и конечно, сама новогодняя ночь! Если вы устали от пайеток, блесток и прочей мишуры, а ваш праздник будет больше похож на светский прием, чем на лихую вечеринку, то прекрасным выбором для встречи Нового года станет комбинезон Penny Black и роскошные туфли Escada.

Если же в планах веселая компания и танцы до утра, то в этом случае нужно что-то более эффектное и яркое, например, мини платье с пайетками Penny Black и лодочки Zenux цвета индиго.

После Нового года веселье только начинается — впереди Рождество и каникулы. Идеально провести это время за городов в частном доме с камином и сугробами за окном. Образ от ХЦ для уютных каникул в серой цветовой гамме: пуловер Lisa Campione, шапка Marc Aurel, жакет Lisa Campione, брюки Lisa Campione, сапоги Jog Dog.

Если же вы остались на праздники в городе, то вас ждут музеи, выставки, новогодние спектакли, рестораны с праздничным меню и другие приятные события. Образ для активного досуга — стильное черное платье-рубашка Marella и ботинки Andrea Morelli.

Официальный сайт сети магазинов и универмагов ХЦ — hcmoda.ru.