Новогодний шоппинг в сети магазинов и универмагов «ХЦ»

Неделя до Нового года — самое время окунуться в праздничную суету. Покупки, визиты в празднично украшенные торговые центы, радость от приобретений и ожидание самого главного праздника года. Это время, когда каждый из нас сам может создать сказку для своих близких, коллег и знакомых и для этого не обязательно верить в чудеса или ждать исполнения желаний, для этого лишь нужно взять инициативу в свои руки и подготовить подарки для окружающих.

Сеть магазинов и универмагов «ХЦ» предлагает в этом сезоне большой выбор подарков по привлекательным ценам — около 1500 рублей.

Нарядные перчатки — это хороший подарок, который человек будет носить и радоваться, а не уберет подальше в шкаф или поставит на полку. Например, красивые перчатки от марки Giorgio Grati станут отличным выбором и прекрасно впишутся в любой женский гардероб.

Классика жанра для мужчин — это красивый галстук марки PEZZO за 1590 рублей.

Если вы ищете подарок для ребенка, то кроме игрушек и конфет можно сделать выбор в пользу одежды. Например, чудесная футболка для девочки марки s.Oliver с сердечком за 1 458 рублей в подарочной упаковке. Кроме того, вы можете прийти в сеть магазинов «ХЦ» и вместе с маленькой модницей выбрать ей праздничный наряд для новогодней ночи. Юбка-пачка от марки Brums — нарядная вещь, которая станет любимой в гардеробе любой девочки.

Палантин или шарф — это универсальный подарок, как для мужчин, так и для женщин. В сети «ХЦ» к Новому году вы сможете найти большой выбор различный шерстяных аксессуаров. Палантины марки Kuna из альпаки и шелка для женщин или шарф из 100% кашемира от бренда Just Valeri для мужчин.

Комплект аксессуаров от бренда Oui – вязаная шапка и шарф Также отличный подарок, который понравится абсолютно всем.

С наступающим Новым годом! Сеть магазинов и универмагов «ХЦ» желает вам праздничного настроения и исполнения всех желаний! Официальный сайт Торгового Дома — hcmoda.ru.