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Виктория Стрельчик

Новогодний сюрприз от Mercedes-Benz

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  • 25 Декабря 201716:54
  • На правах рекламы

Mercedes-Benz благодарит своих клиентов за 2017 год! Накануне Нового года АО «Мерседес-Бенц РУС» снова проводит праздничную акцию: с 22 по 31 декабря 2017 г. для владельцев автомобилей Mercedes-Benz. 

При въезде на территорию многоуровнего паркинга в терминале D аэропорта Шереметьево вас ожидает сюрприз. Вы можете получить волшебную карту. Предъявите ее, ответьте на несколько вопросов на праздничном стенде Mercedes-Benz, подтвердите свой вылет и вам вручат праздничный сувенир любителя путешествий. 

Наша компания также благодарит другие премиальные марки за мотивацию и желание двигаться вперед. В связи с этим предложение в указанные даты действует и для водителей автомобилей «БМВ», «Ауди» и «Лексус». 

Акция стартует 22 декабря в 9:00. Карта выдается промо-персоналом на въезде на парковку. Предложение не распространяется на автомобили такси служб и каршеринга. 
Пусть Новый год будет полон сюрпризов! 

Подробности доступны на сайте www.mercedes-benz.ru/surprise  и при въезде/выезде из парковочной зоны терминала D.


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