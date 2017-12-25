Новогодний сюрприз от Mercedes-Benz

Mercedes-Benz благодарит своих клиентов за 2017 год! Накануне Нового года АО «Мерседес-Бенц РУС» снова проводит праздничную акцию: с 22 по 31 декабря 2017 г. для владельцев автомобилей Mercedes-Benz.



При въезде на территорию многоуровнего паркинга в терминале D аэропорта Шереметьево вас ожидает сюрприз. Вы можете получить волшебную карту. Предъявите ее, ответьте на несколько вопросов на праздничном стенде Mercedes-Benz, подтвердите свой вылет и вам вручат праздничный сувенир любителя путешествий.



Наша компания также благодарит другие премиальные марки за мотивацию и желание двигаться вперед. В связи с этим предложение в указанные даты действует и для водителей автомобилей «БМВ», «Ауди» и «Лексус».



Акция стартует 22 декабря в 9:00. Карта выдается промо-персоналом на въезде на парковку. Предложение не распространяется на автомобили такси служб и каршеринга.

Пусть Новый год будет полон сюрпризов!



Подробности доступны на сайте www.mercedes-benz.ru/surprise и при въезде/выезде из парковочной зоны терминала D.



