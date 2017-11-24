Новогодний уют в зимних коллекциях Yves Delorme

Салоны изысканного домашнего текстиля Yves Delorme уже нарядились к зимним праздникам и представляют на своих витринах множество ярким и уютных дизайнерских акцентов для создания стильного новогоднего интерьера.

Дизайнеры бренда уверены, что с помощью привычных всем с детства подушек, пледов и рамок для фотографий можно легко и мгновенно создать праздничный вид и атмосферу дома, в который захочется возвращаться снова и снова!

Согревающие огненные оттенки мандарина и граната, мягкие золотистые тона и нежная бежевая палитра игриво контрастирует с холодной белоснежной и серой гаммой, напоминая нам, что у природы нет плохой погоды.

Пушистые шерстянные покрывала... шелковистые, расшитые вручную подушки со снегирями и котами, и связанные затейливыми косичками пледы от Yves Delorme созданы специально для домашних зимних вечеров в приятном кругу близких людей!

Автор: Диана Мицкевич