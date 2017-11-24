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Рождество и Новый год (310)
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Диана Мицкевич

Новогодний уют в зимних коллекциях Yves Delorme

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  • 24 Ноября 201711:53
Сюжеты: Рождество и Новый год

Салоны изысканного домашнего текстиля Yves Delorme уже нарядились к зимним праздникам и представляют на своих витринах множество ярким и уютных дизайнерских акцентов для создания стильного новогоднего интерьера.

Дизайнеры бренда уверены, что с помощью привычных всем с детства подушек, пледов и рамок для фотографий можно легко и мгновенно создать праздничный вид и атмосферу дома, в который захочется возвращаться снова и снова!

Согревающие огненные оттенки мандарина и граната, мягкие золотистые тона и нежная бежевая палитра игриво контрастирует с холодной белоснежной и серой гаммой, напоминая нам, что у природы нет плохой погоды. 

 

Пушистые шерстянные покрывала... шелковистые, расшитые вручную подушки со снегирями и котами, и связанные затейливыми косичками пледы от Yves Delorme созданы специально для домашних зимних вечеров в приятном кругу близких людей!

Автор: Диана Мицкевич

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