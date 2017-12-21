Новогодняя елка Еventail Kids* в ресторане «Турандот»

4 января 2018 года в ресторане «Турандот» состоится новогодняя елка Eventail Kids, приуроченная к Новому году.

Каждая новогодняя елка Eventail Kids всегда необычна. Это эксклюзивный детский праздник, новый формат семейного отдыха выходного дня. В программе – игры, развлечения, мастер-классы по изготовлению новогодних подарков, представление, артисты, угощения, фотозона, Дед Мороз со Снегурочкой, сюрпризы и праздник в ярких декорациях сказочного интерьера, наполненный волшебными эмоциями. В стенах ресторана-дворца каждый найдет для себя что-то интересное: взрослые – великолепие торжественных интерьеров и романтику, а дети – настоящую сказку!

Eventail Kids приглашает всех, кто хочет видеть своего ребенка счастливым, принять участие в новогоднем празднике! Ближайшее мероприятие состоится 4 января в ресторане «Турандот». Сделайте себе и своим детям необычный и увлекательный новогодний подарок!

В рамках детской елки будет накрыт бранч для детей и родителей. Бранчи проводятся в формате шведского стола, который расположится на балконе Флорентийского дворика. Гостям предлагается огромный выбор холодных и горячих закусок, супы, блюда азиатской и европейской кухни, отдельный стол с десертами и мороженое. Все блюда и алкогольные напитки для наших гостей будут предложены в неограниченном количестве! Для маленьких гостей также предусмотрен и детский стол.

Нельзя удержать детство, но его можно наполнить яркими незабываемыми моментами вместе с Еventail Кids! Новогодняя елка – это праздник, который дарит не только эмоции, но также красивые моменты и память на века!

Мероприятие будет проходить 4 января 2018 года в ресторане-дворце «Турандот». Москва, Тверской бульвар, 26.

Возраст детей – 3-12 лет. Дети до 3-х лет могут посетить праздник бесплатно.

Контакты

Официальный сайт Группы Компаний Eventail®: www.eventail.ru

Официальный сайт показа: Елка-для-детей.рф

E-mail: info@eventail-kids.ru

+7 (495) 120 06 23

Для СМИ и партнеров:

+7 (926) 701 74 41, Ирина Володкина

Будем рады видеть вас в числе наших гостей!