Новогодняя фантазия с Eventail Kids

10 декабря 2017 года в ресторане «О'Шалей» в Одинцово состоится шестой Всероссийский Модный Детский Показ Eventail Kids, приуроченный к Новому году.

В показе примут участие дети звезд российского шоу-бизнеса, музыканты и артисты, в числе которых:

Юлия Барановская – телеведущая Первого канала, редактор «Вокруг ТВ» с детьми Арсением, Артемом и Яной;

Корнелия Поляк с Тоней и Марком , детьми режиссера-клипмейкера Павла Худякова;

детьми режиссера-клипмейкера Павла Худякова; Даниэль Гусев, сын Евгении Феофилактовой – модели и популярного блогера;

Елена Блиновская – победительница конкурса «Миссис Россия-International-2016» с сыновьями Всеволодом, Мироном и Платоном.

Eventail Kids – это уникальная возможность для непрофессиональных моделей оказаться на подиуме и испытать свою «минуту славы» в роскошных интерьерах замка-ресторана О'Шалей под аплодисменты родителей и гостей. Представители премиальных брендов модной детской одежды заранее подберут индивидуальные образы для каждого ребенка, а 15 профессиональных стилистов и визажистов создадут прически и макияж.

Шеф-фотограф показа – мастер свадебной и семейной фотографии Сергей Хватынец. Кроме того, показ будут снимать более 10 специально приглашенных фотографов и видеографов.

Eventail Kids – это и модный показ, и одновременно эксклюзивный детский праздник, новый формат семейного отдыха. В программе – игры, мастер-классы, представления, мультфильмы в ярких декорациях сказочного интерьера, интерактивная фотозона, розыгрыш призов от партнеров и угощения. Для родителей предусмотрена отдельная развлекательная программа.

Мероприятие будет проходить 10 декабря с 12.00 до 18.00 в замке-ресторане «О Шалей», Московская область, Одинцовский райн, 23-й км Рублевки, 2-е Успенское шоссе, поселок Николино.

Ресторан-замок расположен в поселке «Николино» в окружении дурманящего и бодрящего соснового леса, пропитанного ароматами смолы и еловых шишек. Каждый посетитель найдет в стенах роскошного замка-ресторана именно то, что ищет: взрослые – великолепие торжественных интерьеров и романтику, статусность обстановки, а дети – настоящую сказку, погрузившись в которую, они смогут ощутить себя смелыми рыцарями и настоящими принцессами.

Ссылки на видео с предыдущих показов

Показ во дворце «Турандот» https://www.youtube.com/watch?v=whDfD6IjNWs

Показ на Патриарших прудах https://www.youtube.com/watch?v=sCC4llukhT0

Официальный партнер показа

Сеть Детских Торговых Центров «Винни»

Партнеры показа

Aston Martin Авилон

VikiLand Family club

Ресторан «Бочка»

Команда стилистов визажистов «Persona»: www.persona.ru

Магазин детских игрушек «Gulliver-toys»: www.gulliver-toys.ru

Декоратор Татьяна Старжинская: www.tanistar.ru

Информационные партнеры

geometria.ru

nightout.ru

kidsandstyle.ru

intermoda.ru

wonderwhite.ru

chief-time.ru

Life-InStyle.com

Медиахолдинг «Радио Сити»

Контакты

Официальный сайт Группы Компаний Eventail®: www.eventail.ru

Официальный сайт показа: www.eventail-kids.ru

E-mail: info@eventail-kids.ru

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