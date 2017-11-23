Новогодняя фантазия с Eventail Kids

10 декабря 2017 года в ресторане «О'Шалей» в Одинцово состоится шестой Всероссийский Модный Детский Показ Eventail Kids, приуроченный к Новому году.
В показе примут участие дети звезд российского шоу-бизнеса, музыканты и артисты, в числе которых:
- Юлия Барановская – телеведущая Первого канала, редактор «Вокруг ТВ» с детьми Арсением, Артемом и Яной;
- Корнелия Поляк с Тоней и Марком, детьми режиссера-клипмейкера Павла Худякова;
- Даниэль Гусев, сын Евгении Феофилактовой – модели и популярного блогера;
- Елена Блиновская – победительница конкурса «Миссис Россия-International-2016» с сыновьями Всеволодом, Мироном и Платоном.
Eventail Kids – это уникальная возможность для непрофессиональных моделей оказаться на подиуме и испытать свою «минуту славы» в роскошных интерьерах замка-ресторана О'Шалей под аплодисменты родителей и гостей. Представители премиальных брендов модной детской одежды заранее подберут индивидуальные образы для каждого ребенка, а 15 профессиональных стилистов и визажистов создадут прически и макияж.
Шеф-фотограф показа – мастер свадебной и семейной фотографии Сергей Хватынец. Кроме того, показ будут снимать более 10 специально приглашенных фотографов и видеографов.
Eventail Kids – это и модный показ, и одновременно эксклюзивный детский праздник, новый формат семейного отдыха. В программе – игры, мастер-классы, представления, мультфильмы в ярких декорациях сказочного интерьера, интерактивная фотозона, розыгрыш призов от партнеров и угощения. Для родителей предусмотрена отдельная развлекательная программа.
Мероприятие будет проходить 10 декабря с 12.00 до 18.00 в замке-ресторане «О Шалей», Московская область, Одинцовский райн, 23-й км Рублевки, 2-е Успенское шоссе, поселок Николино.
Ресторан-замок расположен в поселке «Николино» в окружении дурманящего и бодрящего соснового леса, пропитанного ароматами смолы и еловых шишек. Каждый посетитель найдет в стенах роскошного замка-ресторана именно то, что ищет: взрослые – великолепие торжественных интерьеров и романтику, статусность обстановки, а дети – настоящую сказку, погрузившись в которую, они смогут ощутить себя смелыми рыцарями и настоящими принцессами.
Ссылки на видео с предыдущих показов
Показ во дворце «Турандот» https://www.youtube.com/watch?v=whDfD6IjNWs
Показ на Патриарших прудах https://www.youtube.com/watch?v=sCC4llukhT0
Официальный партнер показа
Сеть Детских Торговых Центров «Винни»
Партнеры показа
Aston Martin Авилон
VikiLand Family club
Ресторан «Бочка»
Команда стилистов визажистов «Persona»: www.persona.ru
Магазин детских игрушек «Gulliver-toys»: www.gulliver-toys.ru
Декоратор Татьяна Старжинская: www.tanistar.ru
Информационные партнеры
Медиахолдинг «Радио Сити»
Контакты
Официальный сайт Группы Компаний Eventail®: www.eventail.ru
Официальный сайт показа: www.eventail-kids.ru
E-mail: info@eventail-kids.ru
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