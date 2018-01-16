Новогодняя Гранд Елка Во Дворце Турандот

На новогодней елке, которая проходила 4 января в ресторане «Турандот», собралось более 150 человек, которые решили в этот прекрасный день стать частью волшебного праздника от Eventail Kids.

Каждая новогодняя елка Eventail Kids уникальна. Это эксклюзивный праздник для всей семьи в ярких декорациях сказочного интерьера, наполненный волшебными эмоциями! В программе новогодней елки 4 января были игры, развлечения, мастер-классы по изготовлению новогодних подарков, представление, артисты, угощения, фотозона, Дед Мороз со Снегурочкой и, конечно же, сюрпризы. В стенах ресторана-дворца каждый нашел для себя что-то интересное: более 50 деток в этот день увидели настоящую сказку! А взрослые восхищались организацией и великолепием торжественных интерьеров.

В рамках детской елки для детей и родителей был накрыт бранч в формате шведского стола, который расположится на балконе Флорентийского дворика. Гостям был предложен огромный выбор холодных и горячих закусок, супы, блюда азиатской и европейской кухни, отдельный стол с десертами и мороженое. А для маленьких гостей был предусмотрен замечательный детский стол.

Eventail Kids приглашает всех, кто хочет видеть своего ребенка счастливым, принять участие в своих мероприятиях! Это модные детские показы, а также праздники выходного дня с увлекательными развлечениями!

Нельзя удержать детство, но его можно наполнить яркими незабываемыми моментами вместе с Еventail Кids! Новогодняя елка – это праздник, который дарит не только эмоции, но также красивые моменты и память на века!

Контакты

Официальный сайт Группы Компаний Eventail®: www.eventail.ru

Официальный сайт показа: Елка-для-детей.рф

E-mail: info@eventail-kids.ru

+7 (495) 120 06 23

Для СМИ и партнеров:

+7 (926) 701 74 41, Ирина Володкина

Будем рады видеть вас в числе наших гостей!