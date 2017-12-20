Новогодняя коллекция Bezko: смена эпох

Лукбук лимитированной линии праздничных платьев является квинтэссенцией «классики жанра» модных съемок 2000-х годов. Акценты в коллекции расставлены на металлизированные оттенки золота и серебра, бахрому, «звездный» принт, прозрачность и элегантную роскошь. В поддержку выбранной темы работает и неоклассический интерьер, и старательно подобранные аксессуары, и даже аристократичные итальянские мастиффы.

По словам команды бренда, следующие коллекции будут основаны уже на актуальном спортивном тренде и предложат постоянным клиентам Bezko костюмы, худи и куртки и другие предметы гардероба, отвечающие принципам повседневности и комфорта. На смену smart casual придет sport chick, а адресатами коллекций станут не только девушки, но и мужчины. В ближайших планах марки также значится запуск детской линии. А пока что Bezko предлагает в полной мере насладиться закатом эпохи «гламура» и встретить новый 2018 год ярко и незабываемо.