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Анастасия Ильина

Новогодняя коллекция «Girls Present» от Yulia Prokhorova Beloe Zoloto

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  • 05 Декабря 201920:41
Сюжеты: Yulia Prokhorova Beloe Zoloto, Рождество и Новый год

В коллекцию вошли сияющие платья с россыпью кристаллов и пайеток, платья-бюстье с идеальной посадкой, украшенные роскошными брошами-бантами из царской парчи, бархатные платья с открытыми плечами, которые уже стали культовыми для новогодней капсулы бренда. В этом году дизайнер решила порадовать и любительниц длины ультра мини. В новогодней коллекции представлены ослепительные платья в стиле baby doll из парчи серебряного и золотого цвета, дополненными большими съемными бантами. В таком платье каждая девушка будет выглядеть как настоящий новогодний подарок! Также в длине ультра мини представлены платья-пирожные в классическом чёрном и розовом цветах, ставшие бестселлерами бренда. 

 

Коллекцию украшают потрясающие пушистые платья с перьями страуса в длине миди с широкими атласными поясами, а для тех, кто даже для Новогодней ночи выбирает лаконичность и сдержанность, Юлия Прохорова предлагает выбрать брючные костюмы, представленные в новогодней коллекции, дополнив их массивными украшениями. 

 

Цвета коллекции: лунная ночь, цвет шампанского, серебро, винный. 

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