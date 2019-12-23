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Праздничная коллекция VILEBREQUIN 2019

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  • 23 Декабря 201916:00
Сюжеты: Vilebrequin

Глядя на этих морских ежей на шортах, можно подумать, что они либо уже одолели все тринадцать рождественских десертов по старой доброй прованской традиции, либо так хотят домой к своим близким, что вот-вот лопнут! От новой коллекции так и веет радостным предвкушением, которым в это время года полны как дети, так и взрослые: свежее праздничное предложение Vilebrequin отлично вписывается в общую для всех новогоднюю традицию веселиться.

Поскольку главное в хлопушках – это решить, с кем из них стрелять, мы подготовили плавательные шорты из эластичной ткани в размерах, которые подойдут вашим самым родным и близким. А вы подзарядились к праздникам?

 

 

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