Праздничная коллекция VILEBREQUIN 2019

Глядя на этих морских ежей на шортах, можно подумать, что они либо уже одолели все тринадцать рождественских десертов по старой доброй прованской традиции, либо так хотят домой к своим близким, что вот-вот лопнут! От новой коллекции так и веет радостным предвкушением, которым в это время года полны как дети, так и взрослые: свежее праздничное предложение Vilebrequin отлично вписывается в общую для всех новогоднюю традицию веселиться.

Поскольку главное в хлопушках – это решить, с кем из них стрелять, мы подготовили плавательные шорты из эластичной ткани в размерах, которые подойдут вашим самым родным и близким. А вы подзарядились к праздникам?