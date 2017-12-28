Новогодняя распродажа в сети ХЦ

Во всех магазинах, универмагах и бутиках сети ХЦ стартовала предновогодняя распродажа со скидками до 60%. Акция продлится до 10 января, в финале размер скидок достигнет рекордного значения - до 90% на некоторые коллекции женской, мужской и детской одежды, обувь и аксессуары.
Успейте порадовать себя и своих близких желанными подарками и сюрпризами на Новый год!
Официальный сайт Торгового Дома «Холдинг Центр» - hcmoda.ru.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.