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Мария

Новогодняя распродажа в сети ХЦ

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  • 28 Декабря 201718:27

Во всех магазинах, универмагах и бутиках сети ХЦ стартовала предновогодняя распродажа со скидками до 60%. Акция продлится до 10 января, в финале размер скидок достигнет рекордного значения - до 90% на некоторые коллекции женской, мужской и детской одежды, обувь и аксессуары.

Успейте порадовать себя и своих близких желанными подарками и сюрпризами на Новый год!

Официальный сайт Торгового Дома «Холдинг Центр» - hcmoda.ru.

 

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