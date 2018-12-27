Новогодняя съемка STREET BEAT

В преддверии новогодней ночи сеть кроссовок и кед STREET BEAT выпускает новогодние подборки подарков, которые можно найти в магазинах и на сайте. Наборы для чистки обуви, уютные шапки, зимние кроссовки и обувь для долгих прогулок в каникулы - все это можно найти на праздничных кадрах.

В съемке приняли участие вещи и обувь Nike, Jordan, New Era, Herschel, adidas, Sole Mate и другие. Товары доступны в магазинах STREET BEAT и онлайн.