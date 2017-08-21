Новости от Vogue Fashion’s Night Out 2017

Российская редакция Vogue объявила даты проведения мероприятия и назвала имя амбассадора.

Через три недели, 6 сентября в Москве и 8 сентября в Петербурге, уже в девятый раз состоится масштабное мероприятие, ставшее любимым праздником всех шопоголиков. В этом году официальным лицом Vogue Fashion’s Night Out стала топ-модель Валерия Кауфман. За плечами двадцатитрехлетней москвички четыре обложки Vogue, показы Victoria’s Secret, рекламные кампании Emporio Armani, Balmain, Saint Laurent и La Perla, а также участие в главных Неделях моды: она дефилировала на показах Louis Vuitton, Dior, Elie Saab, Versace, Ralph Laurent, Hermès и многих других мировых Домов моды.

По традиции, организаторы Vogue Fashion’s Night Out 2017 выпустили лимитированный тираж тематических футболок, над которыми работали известные российские бренды. На этот раз свой дизайн представят Александр Терехов, Валентин Юдашкин, Максим Башкаев и Диляра Минрахманова, Алиса и Юлия Рубан, Анастасия Романцова, Денис Симачев, Игорь Чапурин, Дарья Сельянова, Александр Арутюнов, Олег Овсиев, Дарья Самкович, Юлия Калманович, Людмила Норсоян, Виктория Андреянова, Юлия Ефимчук, Катя Добрякова, Джемал Махмудов, Юлия Матвиенко и Валентина Крупник, Елена Нечаева, Артем Кривда и Белла Потемкина. Футболки можно будет приобрести только в магазинах-участниках и только в день проведения «Модной ночи».