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Новости универмага TREND ISLAND: новый корнер Marou

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  • 27 Сентября 201716:28

В универмаге TREND ISLAND появился новый корнер женской одежды Marou от российских дизайнеров.

Марка Marou была создана в 2016 году в результате союза творческих личностей, которые хотели создать комфортную одежду для женщин, ценящих изысканность и элегантность даже в повседневных вещах. В корнере можно найти жакеты, платья, костюмы и блузки безупречного кроя в цветах, которые будут гармонично сочетаться между собой. Цена платьев начинается от 9000 рублей, жакетов - от 12000 рублей, костюмов - от 19000.

Универмаг TREND ISLAND расположен на 3 этаже ТЦ «АВИАПАРК», по адресу Ходынский бульвар, 4.  

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