Новости универмага TREND ISLAND: новый корнер Marou

В универмаге TREND ISLAND появился новый корнер женской одежды Marou от российских дизайнеров.

Марка Marou была создана в 2016 году в результате союза творческих личностей, которые хотели создать комфортную одежду для женщин, ценящих изысканность и элегантность даже в повседневных вещах. В корнере можно найти жакеты, платья, костюмы и блузки безупречного кроя в цветах, которые будут гармонично сочетаться между собой. Цена платьев начинается от 9000 рублей, жакетов - от 12000 рублей, костюмов - от 19000.

Универмаг TREND ISLAND расположен на 3 этаже ТЦ «АВИАПАРК», по адресу Ходынский бульвар, 4.