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Новости универмага TREND ISLAND: новый корнер Vagabond

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  • 29 Сентября 201718:37

В универмаге TREND ISLAND произошло обновление обувного корнера. Теперь за обувь в универмаге отвечает шведский бренд Vagabond. Бренд появился в 60-е годы прошлого века  и изначально создавал только мужскую обувь. С 90-х марка запустила и женскую линейку. Отличительные особенности Vagabond — натуральные материалы, удобная колодка и скандинавское отношение к дизайну.

В универмаге TREND ISLAND представлена женская осенняя коллекция. Универмаг расположен на 3 этаже ТЦ «АВИАПАРК», по адресу Ходынский бульвар, 4.

В универмаге TREND ISLAND произошло обновление обувного корнера. Теперь за обувь в универмаге отвечает шведский бренд Vagabond. Бренд появился в 60-е годы прошлого века  и изначально создавал только мужскую обувь. С 90-х марка запустила и женскую линейку. Отличительные особенности Vagabond — натуральные материалы, удобная колодка и скандинавское отношение к дизайну.

В универмаге TREND ISLAND представлена женская осенняя коллекция. Универмаг расположен на 3 этаже ТЦ «АВИАПАРК», по адресу Ходынский бульвар, 4.

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