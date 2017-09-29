Новости универмага TREND ISLAND: новый корнер Vagabond

В универмаге TREND ISLAND произошло обновление обувного корнера. Теперь за обувь в универмаге отвечает шведский бренд Vagabond. Бренд появился в 60-е годы прошлого века и изначально создавал только мужскую обувь. С 90-х марка запустила и женскую линейку. Отличительные особенности Vagabond — натуральные материалы, удобная колодка и скандинавское отношение к дизайну.

В универмаге TREND ISLAND представлена женская осенняя коллекция. Универмаг расположен на 3 этаже ТЦ «АВИАПАРК», по адресу Ходынский бульвар, 4.

В универмаге TREND ISLAND произошло обновление обувного корнера. Теперь за обувь в универмаге отвечает шведский бренд Vagabond. Бренд появился в 60-е годы прошлого века и изначально создавал только мужскую обувь. С 90-х марка запустила и женскую линейку. Отличительные особенности Vagabond — натуральные материалы, удобная колодка и скандинавское отношение к дизайну.

В универмаге TREND ISLAND представлена женская осенняя коллекция. Универмаг расположен на 3 этаже ТЦ «АВИАПАРК», по адресу Ходынский бульвар, 4.