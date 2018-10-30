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Артем Кузелев

Новую коллекцию Coach покажут в Китае

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  • 30 Октября 201819:28
Сюжеты: Coach

Американская марка отметит свое 15-летие на китайском рынке межсезонным шоу в Шанхае.

Американский бренд Coach объявил, что презентацию коллекции Pre-Fall 2019 проведет в Шанхае. Будущее шоу получило название Coach Lights Up Shanghai и запланировано на 8 декабря. Дефиле будет посвящено 15-летию присутствия марки на китайском рынке, поэтому обещает быть особенно масштабным. На подиуме в этот день появятся и женские, и мужские модели, а также обновленные коллекции обуви и аксессуаров. Отдельно бренд анонсирует продукцию, созданную креативным директором Стюартом Виверсом в соавторстве с китайскими знаменитостями.

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