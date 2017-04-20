Новую мисс России нашли на Урале

Третий год подряд титул «Мисс Россия» завоевывают девушки с Урала – крупнейшего промышленного центра России.

В дополнение к природным богатствам Урал, похоже, становится источником самых красивых в стране девушек. Третий год подряд почетный титул «Мисс Россия» получают девушки из уральских регионов. Победительницей завершившегося на днях очередного конкурса стала уроженка Свердловской области двадцатиоднолетняя Полина Попова.

В 2017 году за звание главной красавицы России боролись 50 девушек из разных частей страны. Согласно условиям конкурса, все участницы финального этапа были выше 173 сантиметров ростом, старше 18, но моложе 23 лет, не имели татуировок, вредных привычек, опубликованных фото- и видеоматериалов эротического характера, мужей, детей и уголовной ответственности.

Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью в миллион долларов, банковскую карту на три миллиона рублей и автомобиль. Полина Попова также получила возможность представить Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», сообщается на сайте конкурса.

Ежегодный фурор, который на престижном конкурсе производят уральские красавицы в очередной раз дает повод задуматься об экологической ситуации в регионе. Всего на конкурсе 2017 года выступили три девушки с Урала. Помимо Поповой, представлявшей Свердловскую область, это Елизавета Савичева (из города Берёзовский) и Елизавета Аниховская, представлявшая Екатеринбург, но выросшая в Асбесте – городе, где находится одно из крупнейших в мире предприятий по производству хризотил-асбеста – уникального минерала, широко используемого в строительстве и промышленности.

В течение последних лет западные активисты и экологи распространяют информацию о том, что природа российского Урала безвозвратно уничтожена, и что все население региона живет в условиях экологической катастрофы. Достается и асбесту – в СМИ тиражируются заявления о том, что минерал, якобы, смертельно опасен. В то же время научное сообщество относится к таким заявлениям с осторожностью: достоверных данных об угрозе хризотил-асбеста здоровью людей при контролируемом использовании нет. А поводом для шума является другое вещество, ныне запрещенное к использованию во всем мире – амфиболовый асбест. Впрочем, россияне и жители СНГ могут не волноваться – на территории наших стран в гражданских целях этот минерал никогда не использовался.

Примечательно и то, что уровень заболеваний в центрах производства хризотил-асбеста не отличается от среднероссийских показателей. Это лишний раз указывает на то, что беспокоиться не о чем. Вопреки ангажированным заявлениям западных активистов, жители российских городов Урала, живут полной жизнью и являются примером для остальных россиян. К слову, молодой человек участницы «Мисс Россия» Елизаветы Аниховской, тоже асбестовчанин, занимается боксом и стремится повторить успех своего земляка Егора Мехонцева, в 2007 году завоевавшего олимпийское золото в Лондоне.