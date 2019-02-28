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Новые цвета в коллекции LiteRide от Сrocs

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  • 28 Февраля 201921:38
Сюжеты: Crocs

Весной 2018 года компания Crocs впервые представила коллекцию LiteRide™, в которую вошли кроссовки, сабо, сандалии и слипоны. В 2019 году в линейке LiteRide™ появятся модели в новых оттенках: пастельный розовый и жемчужно-серый, а также комбинации этих цветов.

Объединяющим элементом всех моделей коллекции является стелька, выполненная из материала LiteRide™. Он невероятно мягкий, легкий и эластичный. Подошва выполнена из материала Croslite™, который обеспечивает поддержку и комфорт на протяжении всего дня

Обувь LiteRide™ в новых цветах уже доступна на сайте crocs.ru и в магазинах по всей России. Рекомендованная розничная цена – от 3 199 руб. за мужские и женские шлепанцы до 5 299 руб. за кроссовки.

В 2019 году, уже в третий раз, все коллекции Crocs объединит глобальная маркетинговая кампания Come As You Are, лицами которой станут Зои Дешанель и Натали Дормер.

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