Новые экологические цели дома Burberry

Британская марка объявила о намерении к 2022 году свести к нулю выбросы парниковых газов.
Полностью отказавшись от использования пластика, руководство британского дома объявило о новых амбициозных планах в экологической сфере. Компания BurberryGroup Plc. обещает сократит выбросы парниковых газов от своего производства до нуля. Это должно произойти к 2022 году и коснется не только деятельности самой компании, но и ее поставщиков.
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