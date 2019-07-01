Новые экологические цели дома Burberry

Британская марка объявила о намерении к 2022 году свести к нулю выбросы парниковых газов.

Полностью отказавшись от использования пластика, руководство британского дома объявило о новых амбициозных планах в экологической сфере. Компания BurberryGroup Plc. обещает сократит выбросы парниковых газов от своего производства до нуля. Это должно произойти к 2022 году и коснется не только деятельности самой компании, но и ее поставщиков.