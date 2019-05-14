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Артем Кузелев

Новые экоправила компании Kering

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  • 14 Мая 201917:47
Сюжеты: Kering

Холдинг, владеющий домами Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen и другими, выдвинул поставщикам собственные требования.

Стараясь поддержать тренд на экологичность и устойчивое развитие, фэшн-гигант разработал новые правила обращения с животными в модной индустрии и текстильной промышленности. Эти требования Kering будет предъявлять всем своим поставщикам кожи, шерсти и перьев. Главными инициативами проекта стали запрет на интенсивное животноводство и сельское хозяйство, а также защита здоровья животных (например, запрет на использование субтерапевтических антибиотиков).

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