Новые имена Fashion Индустрии

Выставочное объединение «ФАРЭКСПО» при поддержке Национальной Академии Индустрии Моды и Интернет-портала ModaNews.ru приглашает студентов и выпускников ВУЗов и ССУЗов к участию в весенней сессии XIX Международного конкурса молодых дизайнеров «Поколение NEXT».

Конкурс молодых дизайнеров с 2009 года открывает новые имена талантливых и креативных профессионалов индустрии моды.

C 1 по 4 марта 2018 года в рамках Международной выставки "Индустрия Моды" в Санкт-Петербурге состоится финал конкурса. Профессиональное жюри определит победителей и лауреатов в 3-х направлениях: Костюм, Текстиль, Графический дизайн. Победители «Поколения NEXT» получат путевки в финалы Конкурсов, проводимых под эгидой Национальной Академии индустрии моды.

Впервые организаторы выставки приглашают производственные компании легпрома принять участие в конкурсе с заказом целевой номинации. Это уникальная возможность выбора молодого специалиста для вашего предприятия на основе конкурса проектов по вашему техническому заданию.

Победители XVII Международного конкурса молодых дизайнеров «Поколение NEXT».

Направление «ТЕКСТИЛЬ»

Иванова Анастасия

Санкт-Петербургская государственная художественно промышленная академия им. А. Л. Штиглица. Руководители Михайлова Л. В., Семенова А. А. Коллекции плательных тканей «Этнография», «Впечатление», «Свободная геометрия»

Направление «КОСТЮМ»

Пермякова Ксения

Кировский технологический колледж. Руководители Крашкова Л. В., Ковтуненко О. Б., Губерман Н. В.

Коллекция молодежной одежды «Голос улиц»

Направление «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

Добровольская Ольга

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Руководитель Савельева А. С.

Проект футболки для молодежи «Геометрия города»